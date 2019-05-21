--Futbolculardan görüntüler

--Hikmet Karaman'ın açıklamaları

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- KAYSERİ



- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

İM Mobilya Kayserispor, ligin son haftasında sahasında oynayacakları BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Erzurum’un sahasında oynadığı maç çok önemliydi. Diğer takım, 2 takımın sonucunu beklemek zorunda. Biz de kendi sahamızda oynayacağız. Dolayısıyla ligi en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Matematiksel olarak alt sıralarla ilgimiz kesildiği andan itibaren oyuncularda, kulüpte bir rota çizmek zorundadır. Şuanda söylenecek fazla bir şey yok. Bu haftayı da atlatalım, ondan sonra kulüp gerekli açıklamaları yapacaktır” dedi.

Bir gazetecinin ‘Önümüzdeki sezon Kayserispor’da kalacak mısınız?’ sorusu üzerine Karaman, şu cevabı verdi: “Biz buraya gelirken Erol Bedir’in bir telefonu ile geldik. Dolayısıyla kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Geldik ve bize bir görev verildi.

Bizde bu görevi yönetimimiz, futbolcularımız, taraftarlarımız ve Kayseri şehri ile birlikte başarılı bir şekilde bitirdik. Bundan sonraki gelişmeler çok önemlidir. Sadece başkanımızın ve benim pozitif düşüncelerimiz değil, şehrinde konuyla ilgili olaylara el atması gerekiyor. Türk futbolunun yaşadığı problemler ortadadır. Bu bir gerçektir. Böyle bir durumun ortasında bizde o problemlerin içerisinde Kayserispor takımıyız. Onun için önümüzdeki sezon buna benzer durumlar kesinlikle yaşamamamız gerekir. Bunun da en önemli nedenlerinden biri şehrin ileri gelenlerinin Erol Bedir’in etrafında geçmişi iyi bir değerlendirip, buralardan deneyimleri çıkararak önümüze bir yol haritası kurmaları gerekiyor.”

