--Hikmet Karaman'ın futbolcularla konuşması

--Karaman'ın açıklamaları

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Hikmet Karaman: "Eksikliklerimizi tamamlayıp daha farklı olmak istiyoruz." KAYSERİ



- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Eksikliklerimizi tamamlayıp daha farklı olmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından kısa alanda pas ve teknik çalışma yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımın eksikliklerini tamamlayarak daha farklı olmak istediklerini belirterek, “İçeride oynadığımız Akhisarspor maçında aldığımız 3 puan önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Özellikle maçın belirli bölümlerinde taraftar 12. adam gücünü güzel hissettirdi. Temennimiz dolu statta oynamaktır. Taraftarlarımız yavaş yavaş bu sayıyı çoğaltacaktır. Takımın başarısıyla birlikte taraftarın gücünü de daha fazla hissedeceğiz. Türkiye’de skorlar önemli, sonuçlar önemli ama teknik adam açısından bazen çok iyi maçlar çıkarıp da kaybettiğinizde kimse ona bakmıyor. Nasıl mücadele ettiğine, ne yaptığına bakmıyor. Skorlarla birlikte geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken o kadar çok var ki. Sadece teknik ve futbol anlamında söylüyorum. O eksiklerimizi de inşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında geçirip, kampta tamamlayıp daha farklı olmak istiyoruz. Çünkü bu yeterli değil, lig uzun bir maraton. Bu maraton içerisinde her takım her şeyi yaşayabilir. Geçmiş deneyimlerimiz şunu gösteriyor. Zaman zaman çıkış yapan takımlar, zaman zamanda 4-5 maç yenilgi ve galibiyet yüzü göremiyorlar. 10 hafta galip gelemeyen takımları oluyor. Benden önceki istatistiğe baktığımız zaman 4 maçta 13 tane gol yemişiz, 1 tane penaltıdan gol atmışız. Bu istatistiğe bakıyorsun, 2 maçta 6 puan ve 0 gol” ifadelerini kullandı.

