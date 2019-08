Hidayet Türkoğlu: “Umarım güzel bir 3 yıl geçiririz”

-Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total arasında 3 yıllık milli takımlar sponsorluk anlaşması imzalandı. Burada açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, “Bu tip değerli anlaşmaları basketbola kazandırdığımız için mutluyuz. Bugün de ülke anlamında bence her branşa değer katmış başta değerli büyüğümüz Erdoğan amcamızı rahmetle anmak istiyorum. Onun başlattığı desteği şu an çok sevdiğim başkanımın ve ailesinin yürütmesi Türk sporunun en büyük kazançlarından biridir. Bugün diğer değerli ortaklarımızın yanında böyle güçlü bir ortağı da bünyemizde bulundurduğumuz için başkana tüm federasyon adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel bir iş birlikteliği yaparız ve iki tarafın da mutlu olacağı güzel bir 3 yıl geçiririz” ifadelerini kullandı. Demirören: “Türk sporuna her branşta destek vermeye çalışıyoruz” Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de Türk sporuna her branşta destek vermeye çalıştıklarının altını çizerek, “Bugün de çok değerli basketbol federasyonumuzla basketbol milli takımlarımız için bir sponsorluk imzaladık. Tabii burada en büyük katkı Hidayet başkanın. Basketbolumuzun çok daha ileriye gideceğine inancımız sonsuz olduğu için de bu anlaşmaya gönülden girdik. Hem kendisine hem federasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum. 3 senelik güzel bir beraberliğe çıktık ama bu yeterli değil, bundan başka istediklerimiz de var. İnşallah tekrar basketbolun içinde olacağız” şeklinde konuştu.