Hidayet Türkoğlu: 'Seçime sahip çıkan Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır' - ANKARA
Hidayet Türkoğlu: "Seçime sahip çıkan Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan detay - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması - Antrenmandan detay"Seçime sahip çıkan Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır" - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu:"Sayın Cumhurbaşkanımız, her alanda ülkenin gelişimi için bir sürü adımlar attı. İnanıyorum ki bundan sonra da daha sağlıklı adımlar atacaktır" - "Diğer ülkelere nazaran en büyük şansımız, gerçek anlamda sporu destekleyen, seven ve spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız olması" - "İnanıyorum ki önümüzdeki zamanlarda yeni düzenle beraber, ülkemizin spor anlamındaki yatırımları daha da artacaktır"ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne büyük bir katılımın sağlandığını belirterek, "Seçime sahip çıkan Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi. Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.Seçimin ülke için hayırlı olacağına olan inancını dile getiren Türkoğlu, "Oyunu kullanan herkese teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her alanda ülkenin gelişimi için bir sürü adımlar attı. İnanıyorum ki bundan sonra da daha sağlıklı adımlar atacaktır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora inanılmaz destek veren bir kişi olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Sporda da yatırımlar devam edecektir. Biz de her fırsatta kendilerine proje anlamında destek olup, ülkede sporun gelişimi adına faydalı olmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz, önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir. Dünya anlamında da nasıl bir ülke olduğumuzu herkes görür." diye konuştu. Türkiye'nin son yıllarda tesisleşme anlamında da çok yol kat ettiğini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:"Diğer ülkelere nazaran en büyük şansımız, gerçek anlamda sporu destekleyen, seven ve spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız olması. Türkiye'nin geneline baktığınız zaman her yerde inanılmaz tesisleşme var. Bu konuda Avrupa'nın en iyisiyiz diyebiliriz. Tecrübe anlamında da her branşımızda çok değerli organizasyonları başarıyla yapan bir ülkeyiz. İnanıyorum ki önümüzdeki zamanlarda yeni düzenle beraber, ülkemizin spor anlamındaki yatırımları daha da artacaktır. Biz spor adamları olarak, ülkemizin dünya çapında gelişimi ve reklamı açısından organizasyonlara aday olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu tip organizasyonlarla, hem ülkemizin güzelliğini hem de ülke ve federasyonlar olarak bu organizasyonları ne kadar başarıyla yaptığımızı gösterme şansımız olacak. Bu süreç hepimize hayırlı, şimdiden yolumuz açık olsun."