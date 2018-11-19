-P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun konuşması



- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:- “Basketbolumuzun daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz”- P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu:- “Bir dünya markasına sponsor olduk” İSTANBUL



- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki isim de basketbolun gelişimi için ortaklık yaptıklarının altını çizdi. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun P&G markası olan head&shoulders’la yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Hidayet Türkoğlu, “Federasyon için her geçen gün yaptığımız ortaklıklar basketbolumuzun daha iyi noktalara gelmesi açısından ve istediğimiz hedeflere ulaşma açısından çok değerli bir firmayla anlaşma yaptık. Mottosu da çok güzel. ‘Kazanmak kafada başlar’ mottosunun bize uyduğunu düşünüyoruz. Sporda kazanmak da var kaybetmek de var ama önemli olan kafada kazanmaktır. Bu anlamda Tankut beye ve P&G ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Basketbolun tanınması anlamında ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin her yerinde basketbolu destekliyorlar. İnşallah hep beraber güzel işler yaparız ve herkes bir şekilde basketbolla tanışmış, basketbolu tanımış olur. Bu anlamda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu ortamı düzenleyen gerek federasyondaki ekip arkadaşlarımıza gerekse de P&G ekibindeki arkadaşlara da teşekkür ederiz. Biz sadece imza gününde geliyoruz. Herkesin Mevlid Kandili’ni kutluyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Turnaoğlu: “Türkiye basketbolda bir dünya markası” P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’nin basketbolda bir dünya markası olduğunu ifade ederek, “Bunu A Milli Takım daha önce ispatladı. Başkanın oynadığı dönemde Avrupa 2.’liği ve sonrasında dünya 2.’liği yaşandı. Böyle bir dünya markasıyla head&shoulders gibi bir dünya markasını bir araya getirmek önemliydi. Bu anlamda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun seçilmesi de çok doğal bir ortaklık. Çok değişik işbirlikleri yaptık son dönemde ama en değerlisi bu. Türkiye çok genç bir ülke ve bu sporu daha fazla kitlelere yayma, çocuklara yayma gibi ortak misyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Gençlere çok küçük yaşta özgüven aşılamanın da doğru olduğunu düşünüyoruz. ‘Kazanmak kafada başlar’ mottosunu da özgüvenin ne kadar önemli olduğunu göstermek için oluşturduk. Başkanın da bize açtığı imkanlar ve alanlar için de teşekkür ediyoruz. Arkadan çok güçlü ve özgüvenli bir jenerasyon geliyor. Bu özgüveni küçük yaşta çocuklara yaymak, bu işbirliğinin en önemli parçası. A Milli Takımımız da arzu ediyoruz ki Çin’deki Dünya Kupası’na gidecek. Bu ortaklığı, bir dünya markası olan Türkiye Basketbol Federasyonu’yla yenilemek beni çok mutlu ediyor. Firma olarak da teşekkürlerimizi paylaşmak isterim” dedi.

Kulüplere sponsor olup olmayacakları sorulan Turnaoğlu, “Şu anda gündemde böyle bir durum yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Bizim markalarımız genelde Türkiye Basketbol Federasyonu gibi bütün Türkiye’ye mal olmuş, A Milli Basketbol Takımı gibi ekiplere sponsor oluyor. Şu anda öncelik bu. Ama markalar son kararı verirken başka alanlara da mutlaka bakıyorlardır” diyerek sözlerini tamamladı.

