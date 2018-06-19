Hidayet Türkoğlu: 'Ankara'da yalnız kalmayacağız' Haberi



- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takım kampında konuştu.

Ankara’da taraftarların takımı yalnız bırakmayacağını söyleyen Türkoğlu, “2 maçı kazanarak 2. tura avantajlı şekilde gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

2019 Dünya Şampiyonası’na katılmak için Ankara’da İsveç ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’da toplandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ilk yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankara’da oynanacak olan maçlar öncesinde oyuncuların, özellikle Ankara’daki taraftarlara çok güvendiğini aktaran Hidayet Türkoğlu, “Oyuncuların hepsinin Ankara halkına ve seyircisine güveni tam. Dilerim ki takımı yalnız bırakmayacaklardır ve müthiş bir atmosfer olacaktır. Biz yıllardır her zaman enerjimizi taraftarından alan bir takım olmuşuzdur. Ankara halkı da takımı yalnız bırakmayacaktır ve bu enerjiyle iyi bir performans sergileyeceklerdir” diye konuştu.

“Scottie Wilbekin doğru tercih” Scottie Wilbekin’in Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Takım’a dahil olması hakkında da konuşan Hidayet Türkoğlu, “2017’de Ali Muhammed’in bir sakatlık süreci vardı ve Milli Takım’la birlikte olamadı. Bir arkadaşa daha ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu süreçte Scottie’nin doğru tercih olduğunu gördük. Biz de süreci başlattık. Bu süreci hızlı şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kısa sürede arkadaşımız Milli Takımımızla birlikte. Eylül ayındaki kadro nasıl olacak bilemem ama elimizde 2 opsiyon olacak. Ufuk hoca ve ekibi hangi oyuncuyu isterse kadroya dahil edecektir. Bu süreçte Scottie’yle devam ediyorlar ama Ali Muhammed de çok değerli bir oyuncu bizim için. Ufuk hoca bunun cevabını daha iyi verecektir. Sezonun uzun olması, yorgun olması gibi etkenler vardır. Çağrıldığı zaman tekrar Milli Takım’ın parçası olmak isteyecektir” ifadelerini kullandı. “Bütün takımlara teşekkür ediyoruz” Yönetim olarak basketbolculara başarılar dileyen Türkoğlu, “Onlara inancımız tam. 28 Haziran ve 1 Temmuz’da 2 galibiyet elde ederek bir sonraki tura daha avantajlı gideceklerdir. Hepimizin hedefi Dünya Şampiyonası’na gitmek ve avantajlı gitmek. Bu nedenle bu 2 maç çok önemli. Sakatlıksız ve başarılı bir yaz diliyorum ve sonrasında eylül ayı için bir araya geliriz. Ve o anın umarım daha büyük heyecanı olur. Çünkü istediğimiz hedeflere daha çok yaklaşmış olacağız. Bu zamana kadar bizim yanımızda olan tüm kulüplere teşekkür etmek istiyoruz. Kış sürecinde ister istemez bir sürü dedikodular dönüyordu. Ama her süreçte oyuncuları, milli takımın bir parçası olarak yolladılar. Bu tip şeyleri birlikte hareket ettikçe başarabiliriz. Değerli kulüplerimizin değerli oyuncuları şu anda Milli Takım’da. İlk hedefimiz önümüzdeki 2 maçı kazanıp 2. Tura avantajlı şekilde gitmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

