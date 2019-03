Hevesle başladıkları badminton tutkuları oldu

-- Röportajlar

SİVAS



- Sivas'ın İmranlı ilçesinde 4'üncü sınıftayken hevesle başladıkları badminton sporunu tutkuları haline getiren 3 arkadaş il müsabakalarında şampiyon oldu. Ordu da düzenlenecek bölge finallerine hazırlanan kızlar Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. İmranlı'da yaşayan lise öğrencileri Başak Güven, Gülseren Güven ve Gamze Ceylan, yatılı okudukları dördüncü sınıftayken bir öğretmenlerinin yönlendirmesi ile badminton sporu ile tanıştı. Hevesle başladıkları badminton, kısa süre içerisinde kızların tutkusu haline geldi. Ders saatleri dışında badminton oynayan kızlar, İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesine geçtikten sonra badminton takımına katıldı.

Burada da kendilerini ispatlayan kızlar geçen yıl il birincisi olarak bölge elemelerine katıldı.

Bölge şampiyonluğunu kıl payı kaçıran kızlar, bu yıl da il birincisi olarak Ordu'da düzenlenecek olan bölge müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Gece gündüz antrenman yapan kızlar, ilçeye bölge birinciliği ile dönmeyi hedefliyor. Kızların antrenörü ve aynı zamanda İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olan Erdinç Öztürk,"Takımımız kızlarda iki yıl üst üste il birincisi oldu. Geçen yıl bölge beşincisi olduk. Bu yıl da bölge derecesi elde edip Türkiye finallerine katılmayı hedefliyoruz. Badminton gibi çok duyulmamış sporlar Türkiye'de yaygınlaşmadığı için velilerimiz ilk zamanlar biraz soğuk bakıyordu. Yıllar içerisinde kızlarımızın almış oldukları başarılar bu soğukluğu eritti. Artık İmranlı Badminton sporu ile özdeşleşmiştir" dedi.

Her güzellikten önce bir zorluğun olduğunu söyleyen İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Ovalı ise,"İmranlı imkansızlıkları olan bir ilçemiz. Herkes her istediğine o an ulaşamıyor. Çok şükür geçmiş dönem ki kaymakamlarımız, şuan ki kaymakamımız Hasan Meşeli ve ilçe Milli eğitim Müdürümüz Şafak Turan bizlere her türlü desteği sağladılar. İmranlı halkı da maddi manevi destek oldular. Bu da bizleri çok mutlu etti"diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen kızlar, görev yaptıkları yerlerdeki öğrencilerine badminton sporunu sevdirerek, bu sporun alt yapısını oluşturmayı hedefliyor.