'Hevesini alır bırakır' sözüne dünya ikinciliğiyle cevap verdi - YALOVA
"Hevesini alır bırakır" sözüne dünya ikinciliğiyle cevap verdi - YALOVA - Ece Çakır'ın antrenmanından görüntüler - Ece Çakır ile röportaj"Hevesini alır bırakır" sözüne dünya ikinciliğiyle cevap verdi - Wushu kung fu branşında şampiyonluklar yaşayan milli sporcu Ece Çakır, son olarak Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti - Ece Çakır:"Annem ve babamın desteğiyle bu spora başladım. 'Hevesini alır bırakır' diye düşünüyorlardı ama aralıksız 18 yıldır devam ediyorum" - "Dünya Şampiyonası'na gittiğimde sırtımdaki o yükün ağırlığını çok iyi biliyordum. Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermek istedim"YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Ailesinin, hevesini aldıktan sonra bırakacağını düşünerek yazdırdığı wushu kung fu branşında çok sayıda şampiyonluk elde eden milli sporcusu Ece Çakır, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da büyük bir başarıya imza atarak ikincilik kürsüsüne çıktı.Milli sporcu Çakır, henüz 5 yaşındayken abisinin katıldığı wushu kung fu kursunu izlemeye gitti. Abisinin yaptığı spordan etkilenerek anne ve babasına kursa gitmek istediğini ileten Çakır, küçük yaşta tanıştığı bu spor dalında ilerlemeye başladı. Bir taraftan eğitim hayatını sürdüren, bir taraftan da wushu kung fu branşında kendini geliştiren 23 yaşındaki Çakır, Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.Bir kez Avrupa üçüncüsü, 8 defa da Türkiye şampiyonu olan Çakır, bu yıl ekim ayında Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Burada 65 kiloda sanda kategorisinde dünya ikincisi olan Çakır, ülkesini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı. - "Aralıksız 18 yıldır devam ediyorum"Ece Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının kursa yazdırdığı abisinden etkilendiğini söyledi.
Babasının wushu kung fu kursuna ilk olarak abisini yazdırdığını anlatan Çakır, "Bir gün abimi izlemeye gittim ve çok beğendim. Sonra kendim de gitmek istediğimi söyledim. Annem ve babamın desteğiyle ben de kursa başladım. 'Hevesini alır bırakır.' diye düşünüyorlardı ama aralıksız 18 yıldır devam ediyorum." diye konuştu. - "Şimdi daha hırsla çalışıyorum"Abisinin 7 yıl spor yaptığını, Türkiye'de dereceler elde ettiğini, ancak daha sonra bıraktığını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:"İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na gidecek 3 kızdan biri oldum. Şampiyonaya gideceğimi öğrendikten sonra daha fazla çalıştım. Hedefim dünya şampiyonu olmak, birincilik kürsüsüne çıkarak milli marşımızı dinletmekti. Ne yazık ki ikincilikle tamamladım. Aslında bu da benim için büyük bir gurur. Ama yine de birinci olamadığım için üzüldüm. Şimdi daha hırsla çalışıyorum. İnşallah bir sonrakinde dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim."Çakır, "İkinci olduğum için Dünya Kupası'na gideceğim. Şampiyonada İranlı rakibime iki puan farkla kaybettim. İnşallah Dünya Kupası'nda rövanşı alıp şampiyon olarak dönmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı. - "Türk'ün gücünü gösterdim""Ülkemi temsil etmek, bayrağımızı sırtımda, göğsümde taşımak büyük bir gurur." diyen Ece Çakır, şunları kaydetti:"Oraya gittiğimde de sırtımdaki o yükün ağırlığını çok iyi biliyordum. Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermek istedim. Orada ringe çıktığımda, formamla gezerken o gururu zaten hep yaşıyordum. Özellikle ringde kazandığım maçlarda yaşadığım sevinç ve gurur ayrı bir güzeldi. Finalde şampiyon olup birincilik kürsüsünde tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi çok istedim. Ne yazık ki olmadı ama yine de ikinci olarak Türk'ün gücünü gösterdim. Bu benim için büyük bir adım oldu."Çakır, başarısında emeği olan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Yalova Wushu Kung Fu Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Ali Kanberoğlu ile antrenörlerine teşekkür etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım