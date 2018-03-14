Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat - BİNGÖL

- Tatbikatın yapıldığı alandan genel görüntü - Tatbikata kullanılan kar motorlarıyla ekiplerin olay yerine taşınması - Yaralıların taşınması - Çığ altında kalanları arama çalışması - Yaralıların sedye ile taşınması - Bingöl Valisi Ali Mantı'nın açıklamasıHesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat - Bingöl 'de Hesarek Kayak Merkezi'nde AFAD ile UMKE ekiplerince tatbikat yapıldı - Vali Mantı: - "Ülkemizde ya da komşu ülkelerde bir felaket meydana geldiği zaman ekiplerimiz bir an önce oraya yetişerek felaketin etkilerini azaltmak, felakette vatandaşı korumak amacıyla her türlü faaliyetleri yapıyorlar"BİNGÖL (AA) - Bingöl 'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yapıldı.AFAD ile UMKE ekiplerince Hesarek Kayak Merkezi'nde çığ ve helikopter kazasında yaralıları kurtarma eğitim tatbikatı düzenlendi. Bingöl , Bitlis, Muş ve Tunceli AFAD İl Müdürlüklerinde görevli ekiplerden 82 kişinin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren tatbikatta, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, temel ve ileri yaşam desteği, göçük altında mahsur kalan hasta ve yaralıya müdahale ve enkaza ulaşma konularında eğitim verildi. Tatbikatın ardından ekipleri kutlayan Vali Ali Mantı, olası bir felakete hazır olma amacıyla güzel bir tatbikatın yapıldığını söyledi.
Mantı, şöyle devam etti:"Milletimiz birlik beraberliğine, fedakarlığına, dayanışmasına, yardımlaşmasına son derece düşkün bir millettir. Özellikle felaket anlarında herkes elindeki tüm imkanları kullanarak komşusuna, hemşehrisine, vatandaşına yardımcı olmak durumunda. Ülkemizde ya da komşu ülkelerde bir felaket meydana geldiği zaman ekiplerimiz bir an önce oraya yetişerek felaketin etkilerini azaltmak, felakette vatandaşı korumak amacıyla her türlü faaliyetleri yapıyorlar." Bingöl AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin da iller arasında dayanışmanın sağlanması ve olaylara birlikte müdahale etmek amacıyla eğitim tatbikatı düzenlendiğini belirtti. Kentin deprem ve çığ bakımından riskli iller arasında yer aldığına işaret eden Boğatekin, "Bu tür eğitim tatbikatlarını yılda bir defa yapıyoruz. Tatbikatla olaylara birlikte müdahale etmek, müdahale kabiliyetini geliştirmek ve eldeki malzemeleri sahada denenmesi amaçlanmıştır." dedi.