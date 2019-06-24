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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te krosta Haberi

Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te krosta Haberi

Emre Demir'in Erciyes Dağı'nda yaptığı koşudan detay

- - Emre Demir'e durmak yok KAYSERİ

İstikbal Forma 


- İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor. Tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir, Erciyes’te kros yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezonda formayı giymek için çok çalışıyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken Emre Demir çalışmalarını sürdürüyor. Bir spor salonunda fitness yapan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Erciyes'te kros çalışması yaparak kendini yeni sezona hazırlıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in geçmiş performansları şöyle: U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol U17 Ligi: 6 Maç 2 Gol
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