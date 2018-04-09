Herkes şampiyonluk kupasını beklerken o evlilik teklifi yaptı

-Evlenme teklifi görüntüleri

-Çiftinde yorumları

-Şampiyonluk kupasına uzanış



( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA



- Kütahya Süper Amatör Lig'de Çamlıcaspor ve Özel İdare Köy Hizmetlerispor arasında oynanan maçın ardından Çamlıcasporlu Ahmetcan Gümüş, kız arkadaşına maç sonrası evlenme teklifinde bulundu. Kütahya Süper Amatör Liğ de Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan Çamlıcaspor ligin 24. Haftası'nda Dumlupınar Stadyumunda Özel İdare Köy Hizmetlerispor ile karşı karşı geldi. Çamlıspor maçta 3-1 mağlup olsa da 2018-2019 sezonunda Bölgesel Amatör Liğ de Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı. Kulüp yöneticileri ve futbolcular sahada kupayı kalmak için sabırsızlanırlarken Çamlıcaspor futbolcusu Ahmetcan Gümüş, üzerinde ‘Benimle Evlenirmisin’ yazılı tişörtü giydi ve soyunma odasından sahaya doğru yürümeye başladı.

Önceden takım arkdaşları tarafından sahaya indirilen Nurdoğan Sarıkaya’ya doğru yürümeye başladı.

Erkek arkadaşını üzerinde ‘Benimle Evlenirmisin?’ yazılı tişörtü ve elinde çiçekler ile gören genç kız büyük bir şaşkınlı yaşadı. Ahmetcan Gümüş sahanın ortasında diz çöktü ve ‘Ömrüme ömür katan kadın, benimle hayatı paylaşmaya var mısın?' diye sordu. Genç kız ise ‘Evet’ cevabı ile aynı günde ikinci mutluluğu yaşattı. Süpriz evlenme teklifine birkaç hafta önce karar verdiğini ve söyleyen Ahmetcan Gümüş, “ Bu teklife seramik maçında karar verdim. Çok mutluyum herkese teşekkür ederim”dedi.

Nurdoğan Sarıkaya ise büyük evlenme teklifi süprizi karşında beklemediği bir teklif olduğunu ve kendi içinde büyük bir süpriz olduğunu söyledi.





