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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı' - İSTANBUL Haberi

'Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı' - İSTANBUL Haberi

"Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı" - İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın konuşması - Scottie Wilbekin'in açıklamaları"Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı" - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca:"İlk amacımız 4 galibiyete ulaşıp grubu birinci bitirmek"İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hedeflerinin B Grubu'nu lider bitirmek olduğunu söyledi.

B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara'da karşılacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.
Başantrenörü Ufuk Sarıca, iki tane çok önemli maç oynayacaklarını vurgulayarak, "İlk amacımız 4 galibiyete ulaşıp grubu birinci bitirmek. Dünya Kupası'na gitmek için avantajlı konuma gelmek lazım. İspanya da Slovenya'yı yenerse ikinci turda İspanya'dan sonra en avantajlı takım oluruz bu iki maçı da kazanırsak. Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı. Öncelikle bu iki maçı kazanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.Türk pasaportu alan ve aday kadroya ilk defa çağrılan Scottie Wilbekin'in bu sezon Darüşşafaka'yla ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığını ve En Değerli Oyuncu (MVP) seçildiğini hatırlatan Sarıca, "Geçen yıl bir sakatlık talihsizliği yaşadık. B planımız olmalıydı ve Wilbekin'i kadroya aldık. Bir alışma dönemi olacaktır. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da NBA'dan buraya gelmeleri bizi mutlu ediyor. Semih Erden, Barış Ermiş gibi tecrübeli arkadaşlarımız var. Genç oyuncularımız da var. Bir yapılanma içerisineyiz. Bu yapılanma içerisinde Dünya Kupası'na da katılırsak ne mutlu bize. İnşallah bunu da yapacağız." şeklinde konuştu.
Ankara'da ilk defa milli formayla sahaya çıkacak Wilbekin ise "Çok heyecanlıyım. Türkiye formasıyla sahaya çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

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