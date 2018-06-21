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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hentbolda yoğun mesai - EDİRNE İzle

Hentbolda yoğun mesai - EDİRNE İzle

- Milli takımın çalışmalarından detaylar - Yıldız Kız Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci'nin konuşması - Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ile röportaj - Takım kaptanı Öznur Özdemir'in konuşmasıHentbolda yoğun mesai - Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun:"Her yaş grubundan sporcumuzla yoğun şekilde çalışıyoruz"EDİRNE (AA) - Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun, milli takımlarda her yaş grubunda yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Hikmet Vurgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımların bu yıl içinde birçok organizasyonda mücadele ettiğini ve bu sürecin sürdüğünü belirterek, "Erkek ve kadın milli takımlarımız İspanya'daki Akdeniz Oyunları'na katılacak. Plaj hentbolunda milli takımlarımız, 29 Haziran'da Karadağ'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yıldız kız milli takımı Karpat Turnuvası'nda yer alacak. Her yaş grubundan sporcumuzla yoğun şekilde çalışıyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz. Ülkemizde çok fazla branş mevcut. Hentbol da bunların içerisinde. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının, Spor Genel Müdürlüğünün ve Spor Toto Teşkilatının da katkıları yadsınamaz." diye konuştu.
- Yıldızlar Romanya yolcusuYıldız Kız Milli Hentbol Takımı, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek Balkanlar Karpat Turnuvası için çalışmalarını tamamladı.Yıldız Kız Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci, son yıllarda hentbolda önemli başarılar elde edildiğini anlatarak, "Romanya'nın Cluj kentindeki turnuvaya 17 sporcu ve 3 teknik ekiple katılıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıl grup elemelerinden çıkıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır." ifadesini kullandı.Takım kaptanı Öznur Özdemir de Karpat Turnuvası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, hedeflerinin gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti.

Yoğun Mesai Milli Takım Muhabir İspanya Hentbol 

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