Hentbolda şampiyon Beşiktaş Mogaz - İSTANBUL

- Hentbol maçından görüntüler - kutlamalardan görüntüler - Siyah - beyazlılar, Erkekler Süper Lig'de Antalyaspor'u 32 - 26 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala üst üste 10. şampiyonluğunu ilan etti.İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de Antalyaspor'u 32 - 26 yenen Beşiktaş Mogaz, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.Ligin 23. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah - beyazlılar, peş peşe bulduğu gollerle maça başladı. Kısa sürede üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş Mogaz, mücadelenin ilk yarısını 16 - 14 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren siyah - beyazlı ekip, maçı 32 - 26 kazanarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Bu sonuçla toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşayan siyah - beyazlılar, ligde üst üste 10. kez ipi göğüsledi.