Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hentbolda milli maçın ardından - ESKİŞEHİR

Hentbolda milli maçın ardından - ESKİŞEHİR

- Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal'ın konuşması Hentbolda milli maçın ardından - Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal:"Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek"ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'a 30 - 21 yenildikleri maça ilişkin, "Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek." dedi.
Ünsal, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıklarını, fakat rakiplerinin güçlü olduğunu söyledi.

Hırvatistan karşısında basit hatalar yaptıklarını ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:"İzlanda ve bizim grupta şansı düşük takımlar olduğunun farkındaydım. Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Bu doğrultuda oynadığımız ikinci maçımızı da kaybettik. Yeni ve genç bir takımız. Güçlü takımlar kadar çalışarak onlar kadar maç oynayarak onlardan daha güçlü bir takım oluşturabilmek için mücadele edeceğiz. Umarım hentbol camiası bu desteği verir. Çocuklarımız da 2022’deki Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alırlar."

Turab İzlanda Hentbol Milli Maç 

İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı