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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hentbol - Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE'yi 33-26 yendi - KASTAMONU

Hentbol - Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE'yi 33-26 yendi - KASTAMONU

- Kadınlar EHF Kupası - Maçı izleyenlerden görüntüler - Karşılaşmadan görüntüler - Yedek oyunculardan görüntüler - Antrenörden görüntüler - Maç arasında renkli görüntüler - Türk Bayraklı izleyicilerden genel görüntülerHentbol: Kadınlar EHF Kupası - Kastamonu Belediyespor, 3. tur ilk maçında konuk ettiği Vaci NKSE'yi 33 - 26 yendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33 - 26 mağlup etti. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor, 16 - 11 önde tamamladı.İlk maçtan 7 sayı farkla galip ayrılarak avantaj elde eden Kastamonu ekibi, rövanş müsabakasını 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.

Dera 

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