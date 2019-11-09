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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hentbol - Kastamonu Belediyespor-Vaci NKSE maçının ardından - KASTAMONU

Hentbol - Kastamonu Belediyespor-Vaci NKSE maçının ardından - KASTAMONU

- Hentbolda maçın ardından - Maç sonu görüntüler - Maçın ardından sporcu ve taraftarların galibiyeti kutlamaları - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal'ın açıklamasıHentbolda maçın ardından - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal:"Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı. Şu anda gruplar bize çok yakın gözüküyor"KASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33 - 26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı. Şu anda gruplar bize çok yakın gözüküyor." dedi.
Hakan Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Maçı 7 farkla kazandıklarını hatırlatan Günal, şöyle konuştu:"Çift devreli bir eşleşme. İlk maçı 7 farkla aldık. İkinci maça hazırlanmamız için önümüzde 1 hafta var. 'Minimum 6 farkla almalıyız.' diyorduk, 7 farkla bitti. Maçın gidişatına baktığımızda, yaptığımız çok fazla basit hata ve kaçırdığımız çok fazla top var. Ümit ediyorum ki bu hataları Macaristan'da tekrarlamayacağız ve turu geçen taraf biz olacağız. Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı. Şu anda gruplar bize çok yakın gözüküyor."Günal, gruplara kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

Dera 

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