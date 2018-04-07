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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hentbol: Kadınlar EHF Kupası - Kastamonu Belediyespor: 22 - Craiova: 23 - KASTAMONU

Hentbol: Kadınlar EHF Kupası - Kastamonu Belediyespor: 22 - Craiova: 23 - KASTAMONU

- Hentbol - Kadınlar EHF Kupası - Kastamonu Belediyespor - Craiova maçından detaylar - Taraftarlardan detaylarHentbol: Kadınlar EHF Kupası - Kastamonu Belediyespor: 22 - Craiova: 23KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar EHF Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi Craiova'ya 23 - 22 yenildi. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 15 - 11 önde tamamlayan Kastamonu ekibi, mücadeleden 23 - 22 mağlup ayrıldı. Kastamonu Belediyespor ile Craiova arasındaki rövanş maçı, Romanya'da 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

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