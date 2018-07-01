Hem ruhlarını hem bedenlerini güçlendiriyorlar - GAZİANTEP İzle
- Ukkaşe Bin Mihsan Camisi'nden görüntü - Gençlik merkezinin dış görüntüsü - Öğrencilerin merkezde spor yapması - Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in konuşması - Öğrencilerin Kur'an - ı Kerim okuması - Ukkaşe Bin Mihsan Cami İmamı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Gaziantep Gençlik İl Koordinatörü Yunus İnan'ın konuşması - Öğrenciler ile röportajHem ruhlarını hem bedenlerini güçlendiriyorlar - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde SODES kapsamında hayata geçirilen gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler, Kuran - ı Kerim öğrenmenin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle gönüllerince eğleniyor - Ukkaşe Bin Mihsan Camisi'nin alt katında kurulan Şehzadeler Kültür ve Spor Merkezine gelen bin 50 öğrenci, spor aktiviteleriyle yeteneklerini geliştirirken, merkez içerisindeki etüt salonunda ders çalışma imkanı buluyor - Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik: - "Peygamberimiz, Mescid - i Nebevi'yi, ibadet, ilim irfan hikmet yuvasının yanında sosyal ve kültürel aktiviteler için de kullanmış. Onun için camilerimizin yaşayan ve yaşatan camiler olması gerekiyordu" - Öğrencilerden Sami Yıldırım: - "Hem Kuran - ı Kerim hem de spor için geliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkese de gelmesi tavsiyesinde bulunuyorum"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler, Kuran - ı Kerim öğrenmenin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle vakit geçiriyor.Ukkaşe Bin Mihsan Camisi'nin altında kurulan Şehzadeler Kültür ve Spor Merkezine gelen bin 50 öğrenci, spor aktiviteleriyle yeteneklerini geliştirirken, merkez içerisindeki etüt salonunda ders çalışma imkanı buluyor. Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin toplumun en temel kurumları arasında bulunduğunu aynı zamanda ilim ve irfan yuvaları olduğunu söyledi.
Camilerin, ibadet yeri olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerin de merkezi haline gelmesi gerektiğine işaret eden Çelik, "Peygamberimiz, Mescid - i Nebevi'yi, ibadet, ilim irfan hikmet yuvasının yanında sosyal ve kültürel aktiviteler için de kullanmış. Onun için camilerimizin yaşayan ve yaşatan camiler olması gerekiyordu." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerin, bulunduğu mahallelere, köylere değer katması için projeler geliştirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:"Her toplumun olduğu gibi bizim de geleceğimiz çocuklarımız. Camilerde ne hizmet verebiliriz, ne katkı sağlayabiliriz dedik. Çocuklarımızın, kendi geleceği, kimliği ve aidiyetleriyle hazırlanmaları için cami hocalarımızın da katkıları olmalı diye düşünüldü. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının yeniden yapılanmasıyla birlikte Sosyal ve Kültürel İçerkili Din Hizmet Daire Başkanlığı ile Aile ve Dini Rehberlik Büroları kuruldu. İnsanımızın değerler dünyasını ihya etme ve toplumumuza huzur olarak yansıması için çalışma yapılması öne çıktı. Gençlik merkezleri, eğitim, kütür, spor, izcilik ve çocuk kulüpleri gibi sosyal etkinlikler oluşturuldu." - "Merkez kötü alışkanlıklardan koruyor"Ukkaşe Bin Mihsan Cami İmamı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Gaziantep Gençlik İl Koordinatörü Yunus İnan ise merkezin Kasım ayında açıldığını belirterek, "Caminin üst tarafında Kuran - ı Kerim eğitimi verilirken alt katında spor merkezimiz, kütüphanemiz var. Merkez içerisindeki etüt salonunda ders de çalışıyorlar. Fitness, tekvando, güreş, masa tenisi ve satranç olmak üzere 5 dalda eğitim veriyoruz. Merkezin bulunduğu Seyrantepe'de yüreği atan bir gençlik var. Gençleri uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan bu tür aktivitelerle kurtarabiliriz diye düşündük. Bin 50 öğrencimiz var. Çok fazla talep alıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu. - "Buraya geldiğim için çok mutluyum"Öğrencilerden Sami Yıldırım ise 13 yaşında olduğunu kaydederek, "Hem Kuran - ı Kerim öğrenmek hem de spor için geliyorum. Buraya 3 aydır devam ediyorum. Sporda çok farklı teknikler öğrendim. Çok mutluyum, herkese tavsiye ediyorum." dedi. Mümtaz Durmuş da Kuran - ı Kerim ve tekvando kurslarına iki aydan beri devam ettiğini ve yaz dönemini bu şekilde değerlendirdiği için memnun olduğunu söyledi.