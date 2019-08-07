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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hazırlık maçı yarıda kaldı - DÜZCE

Hazırlık maçı yarıda kaldı - DÜZCE

- Maçtan detaylar - Tartışmadan detaylar - Hakemlerin maçı tatil etmesiHazırlık maçı yarıda kaldı - Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El - Wakrah arasında oynanan hazırlık maçı, ilk yarıda yaşanan tartışma sonucu konuk takımın ikinci devrede sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiDÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El - Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda aynı tesiste kamp yapan El - Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi.İkinci yarıda Gaziantep temsilcisinin sahada yer almasına karşın rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.

Teknik Direktör ve Gol Rektör Hazırlık Maçı 

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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