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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hazırlık maçı - Göztepe: 1 - Difaa El Jadida: 0 - AFYONKARAHİSAR

Hazırlık maçı - Göztepe: 1 - Difaa El Jadida: 0 - AFYONKARAHİSAR

- Futbol - Hazırlık maçı - Göztepe - Difaa El Jadida maçından enstantanelerFutbol: Hazırlık maçı - Göztepe: 1 - Difaa El Jadida: 0AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1 - 0 mağlup etti. Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.
Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1 - 0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı - kırmızılı ekip müsabakayı 1 - 0 kazandı.

Karahisar Hazırlık Maçı 

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