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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Hazırlık maçından detaylar

- ANTALYA

Hazırlık Maçı 


- Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti.
Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi.
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