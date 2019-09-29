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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayrettin Aksoy: “Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik”

Hayrettin Aksoy: “Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik”

Hayrettin Aksoy'un açıklamaları

- ANKARA

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- MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Gençlerbirliği karşısında kısıtlı kadrolarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Bu maç bizim için çok önemliydi dönüm noktası diyebiliriz. ” dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, “Maça iyi başladığımızı söylemeyiz. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra daha oturaklı hale geldik. İlerleyen bölümlerde oyunun hakimiyetini ele geçirdik. Kendi hatamızdan kaynaklanan birkaç Gençlerbirliği pozisyonu vardı. İkinci devre daha iyi oldu pozisyonlara girdik. Son bölümler hariç iyiydik. Nihayetinde Gençlerbirliği’ni de tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler. Bu maç bizim için çok önemliydi. Dönüm noktası diyebiliriz. Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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