Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden Sivasspor taraftarının ismi yaşatılacak

Hayatını kaybeden Sivasspor taraftarının ismi yaşatılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması

Ölümsüz Misyon Kalp Krizi Ölüm Haberi Irak 

-Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın konuşması
-Detaylar

- - Sivasspor taraftarı Eren Dolak'ın adı 4 Eylül Stadyumu'ndaki kapıya verildi SİVAS

- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin hemen ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivasspor taraftarı Eren Dolak'ın adı 4 Eylül Stadyumu'nda giriş yaptığı kapıya verildi.
Taraftar Eren Dolak'ın Sivasspor aşkını yaşatmak ve vefa örneği ile tekrar anmak için adı 4 Eylül Stadyumu'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya ismi verildi.
'Eren Dolak Girişi' için Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi stadyum önünde program düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp yöneticileri, Eren Dolak'ın sevenleri ve Ankaragücü taraftarları katıldı.
Burada konuşan Vali Ayhan, geçtiğimiz hafta Göztepe galibiyeti ile mutlu olduklarını ancak Eren Dolak'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi.

Futbolun; taraftarıyla, futbolcusuyla ve yönetimiyle bir bütün olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Eren de bu bütünün bir parçasıydı. Eren'e sahip çıkmamız gerekiyordu, aramızdan ayrıldı ama o bize özel bir misyon verdi. Eren, herkesin gönlünde, yüreğinde güzel bir iz bıraktı. Futbol sadece skordan ibaret değil. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. Eren'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Başkan Otyakmaz ise yönetim kurulu ve Vali Salih Ayhan ile yaptıkları istişarenin ardından kapıya Eren Dolak'ın adının verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Eren Dolak'ın adının ölümsüzleştirmek istediklerini kaydeden Otyakmaz, üzgün olduğumuzu belirterek Eren'e Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca Eren Dolak'ın Göztepe maçını izlediği Osman Seçilmiş Tribünü üst D blok 4.sıra 7 numaralı koltuğa Eren Dolak'ın fotoğrafı konularak karanfil bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı