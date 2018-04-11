Hayatı judo ile değişen Ayşegül’ün hayali öğretmen olmak İzle

-Isınma hareketleri

-Antrenör ile çalışma

-Takla atma

-Özbaş’ın konuşması

-Judo teknikleri

-Rakibi fırlatma

-Genel ve detay görüntüler

-Görüntü BASARILI_SPORCUNUN_HAYALI_OGRETMEN_OLMAK başlığıyla FTP’ye aktarıldı.



- DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan görme engelli Ayşegül Özbaş’ın hayatı, yaklaşık bir yıl önce başladığı judo sayesinde değişti. Geçen süre içerisinde Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü elde eden Özbaş, şimdi hem Avrupa’da başarı elde etmek hem de öğretmen olup engellilere örnek olmak istiyor. Diyarbakır’da yaşayan görme engelli 21 yaşındaki Ayşegül Özbaş, evde oturmak yerine hayalleri peşinde koşmayı tercih etti. Yaklaşık bir yıl önce arkadaşı vasıtasıyla Kayapınar Engelliler Kulübünde judo hocasıyla tanışan Özbaş, bu spora başladı.

Kısa sürede büyük başarılar elde eden Özbaş, katıldığı turnuvalardan Türkiye Gençler kategorisinde birincilik, Türkiye büyükler kategorisinde ise üçüncülük madalyasını boynuna taktı. Üniversite sınavlarına da hazırlanan başarılı sporcunun hayali hem Avrupa’da madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak hem de beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okuyarak engellilere örnek olmak. “Hayalim ülkemizi Avrupa’da temsil etmek” Judoyu çok sevdiğinin altını çizen Özbaş, “Yaklaşık bir yıldır judo yapıyorum. Türkiye birinciliğim ve üçüncülüğüm var. Engellilerin tek sıkıntıları evde oturmaktır. Oturup sıkılıyoruz. Bir arkadaşım vasıtasıyla spora başladım. Bir hocamızla tanıştırdı bizi onunla tanıştıktan sonra judoya başladım. Judoyu çok seviyorum, çok güzel bir spor dalı. Hayallerim var ülkemizi Avrupa’da da temsil etmek isterim. Bayrağımızı orada dalgalandırmak isterim. Orada bir derece almak istiyorum tek hayalim o” dedi.

“Çocuklara verebileceğim tek şey öz güvendir” Eğitim ve öğretimine de devam ettiğini kaydeden Özbaş, “Liseyi bitirdim bu yıl üniversite sınavına girip Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü okumayı düşünüyorum. Ben spor ile özdeşleştim galiba. Spor yapmayı çok seviyorum. Spor yapmayınca evde çok sıkılıyorum. Yerimde duramadığım için spor yapmayı seviyorum. Biz engellilere bir örnek olmak istiyorum. Hem Avrupa’da ülkemizi temsil etmek olsun hem de Beden Eğitimi Öğretmenliği okumak olsun. Oturmak istemiyorum ben. Öğretmen olursam çocuklara tek verebileceğim şey öz güvendir. Herkesin bakışları altında onların daha iyi daha öz güvenli olmalarını istiyorum. Daha atılgan olmalarını istiyorum. Çünkü biz engellilerin tek sorunu bazılarımızın öz güvensiz olmasıdır. Bazıları eve kapanır hiç dışarı çıkmaz ‘ben böyleyim, ben böyleyim’ diye ama öyle olmayalım. Çıkalım dışarıya bütün insanlar gibiyiz hiçbir eksikliğimiz yok. Biz de onların yapabileceği her şeyi yapabiliriz” diye konuştu.

“Destek bekliyoruz” Destek beklediklerini vurgulayan Özbaş, “En büyük destekçim benim annemdir. Annem çok destekler hep arkamdadır. Judo öğretmenim Özge hocam çok destekler. En büyük destekçilerim onlar. Tabi yine de destek bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz bizim de arkamızda olsunlar, bize de destek versinler. Çünkü biz bir başarı getirmek istiyoruz o başarının arkasında bir destek olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

