'Hayallerimi sporla keşfediyorum' projesi - ŞANLIURFA
"Hayallerimi sporla keşfediyorum" projesi - ŞANLIURFA - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ın öğrencilerle basketbol oynaması - Ekrem Ekşioğlu'nun öğrencilerle futbol oynaması - Harun Erdenay ile röportaj - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ile röportaj"Hayallerimi sporla keşfediyorum" projesi - Proje kapsamında Şanlıurfa 'ya gelen eski Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay ile eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu öğrencilerle buluştuŞANLIURFA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Genç Hayat Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Hayallerimi sporla keşfediyorum" projesi kapsamında Şanlıurfa 'da etkinlik düzenlendi. Çocukların spora erişimi hedeflenerek hayata geçirilen proje kapsamında merkez Eyyübiye ilçesi Zeliha Ramazan Alpan Ortaokulu'nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Sporcuların gösterileriyle başlayan etkinlikte eski milli basketbolcu ve eski Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay ile eski futbolcu ve spor yorumcusu Ekrem Ekşioğlu öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının projeye destek vererek gençlerle buluşmak olduğunu söyledi.
Gençleri spora teşvik etmek istediklerini aktaran Erdenay, " Şanlıurfa 'da bulunmaktan çok mutluyum. Öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdik. Bu tür organizasyonlar, çocukları spor yapmaya biraz daha itecektir diye düşünüyorum. Buradaki gençlerin ileride ülkelerine faydalı iyi birer sporcu ve birey haline geleceklerine inanıyorum. "diye konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş de projenin Şanlıurfa 'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkısı bulunan tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.Plaket dağıtımıyla devam eden etkinlik, Erdenay ve Ekşioğlu'nun öğrencilerle basketbol ve futbol maçı yapmasıyla tamamlandı.