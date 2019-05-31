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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü - HATAY Video

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü - HATAY Video

- Antakya Vali Ürgen parkında taraftarlardan detaylar Hatay spor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdüHATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Hatay spor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.Spor Toto 1. Lig play - off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1 - 1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatay spor'a penaltılarda 5 - 3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Hatay 'ın merkez ilçe Antakya'daki 15 Temmuz Parkı, Antakya Belediyesi önü ve İskenderun ilçesindeki anıt alanında kurulan dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Gen Pa 

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