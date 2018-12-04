Hatayspor Teknik Direktörü Palut: “Kupanın ikinci maçında bu sonucu telafi edeceğiz”



- Kupada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Hatayspor'da Teknik Drektör İlhan Palut, “Kupanın ikinci maçında bu sonucu telafi etme uğruna çalışmalarımızı yapıp turu geçmek için her şeyi ortaya koyacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatay’da oynanacak olan karşılaşmada skoru telafi edeceklerini ifade etti.

Palut, sözlerine şöyle devam etti: “İkinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için geldik. İlk yarı maç dengeli bir şekilde oynandı. Karşılıklı gol atabilirdik. Keyifli bir maçtı. İkinci yarı biz golü bulduk ve avantajı elimize aldık. Maçın sonuna doğru geniş alanlar bizi bekliyor olacaktı. Kademe hatasından dolayı erken bir gol yedik. Tekrar oyunda dengeyi kurmuşken ve berabere bitecek bir pozisyon almışken son dakikada duran toptan gol atabilir miyiz derken hamle hatasından uzatmanın son saniyesinde kalemizde golü gördük. Bu skor Gençlerbirliği takımı için az da olsa avantaj. Biz bu maçı unutup hafta sonu oynanacak olan lig maçına hazırlanacağız. Kupanın ikinci maçında da bu sonucu telafi etme uğruna çalışmalarımızı yapıp turu geçmek için her şeyi ortaya koyacağız.”

