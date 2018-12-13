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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatayspor Teknik Direktörü Palut: 'İyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz' - HATAY

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: 'İyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz' - HATAY

Hatay spor Teknik Direktörü Palut: "İyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz" - HATAY - Hatay spor’da Giresunspor maçı hazırlıkları - Antrenmandan detay - Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması Hatay spor’da Giresunspor maçı hazırlıkları - Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "İyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz"HATAY (AA) - Hatay spor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Bordo - beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.Isınma hareketleri başlayan, dayanıklılık ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boluspor galibiyeti ile moral bulduklarını, bunu Giresun'da da sürdürmek istediklerini söyledi.

Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Palut, "Giresunspor iyi mücadele eden bir takım. Cuma günü Giresun'a hareket edeceğiz ve orada yapacağımız ter antrenmanıyla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.
Palut, sakatlıkları bulunan Tom ile Mirkan Aydın dışında, kart cezalısı olan Caner Hüseyin Bağ ve Gökhan Karadeniz'in kadroda yer alamayacağını kaydetti.

Teknik Direktör Bulduk Rektör 

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