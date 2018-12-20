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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatayspor - Gençlerbirliği maçının ardından - HATAY

Hatayspor - Gençlerbirliği maçının ardından - HATAY

- Hatay spor teknik direktörü İlhan Palut'un konuşması - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin konuşmasıMaçın ardından - Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Hem ligde hem de kupada iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama başaramadık"HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 2 - 0 yenen ve son 16 turuna yükselen Hatay spor'un teknik direktörü İlhan Palut, hem ligde hem de kupada hedeflerine ulaşmak için iyi sonuçlar almaya devam edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlhan Palut, Gençlerbirliği önüne ligde az forma şansı bulan oyuncularla çıktıklarını ve iyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.
Oyuncularının turu geçmeyi çok istediğini ve güzel bir sonuçla takımı son 16'ya taşıdıklarını ifade eden Palut, şöyle devam etti:"Gençlerbirliği oyuncularını kutluyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Keyifli bir maç oldu. Artık ana hedefimiz olan lige döneceğiz. Çünkü pazar günü Balıkesirspor Baltok ile son derece kritik bir maç oynayacağız. Onun hazırlıklarını sürdüreceğiz. Şehir Türkiye Kupası'nda üst turları çok istiyordu. Umarım hayırlı olur, devamı gelir. Hem ligde hem de kupada iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz." - Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatay spor'un maçta yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi. Hatay spor'a başarılar dileyen Sözeri, "İnşallah büyük takımlardan birisi gelir ve üst turda Hatay 'a güzellik katar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Hedefimizi bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Yükselen Pazar Günü 

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