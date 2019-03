Hatayspor - Eskişehirspor maçının ardından

-Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa açıklama



- Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Hatayspor, Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut kalan maçlarının hepsinin çok öneli olduğunu ve tüm takımlar için final havasında olduğunu belirterek “Biliyorsunuz ligin son 10 haftasına girildi bu maçla beraber. Artık her maç çok önemli, her maç bir final havasında ve sadece bizim için değil, Eskişehirspor için de bu durum aynı şekilde geçerliydi maç öncesi. İyi başlamak istiyorduk maça kendi sahamızda. Gerçekten iyi başlangıç oldu ilk 16 dakikada 2-0’lık skoru yakaladık ve bu tempomuzu 25. dakikaya kadar sürdürdük. Ama ondan sonraki 25 ile 70’inci dakikalar arasında, topu rakibe biraz fazla verdik, bu istemediğimiz bir durumdu. Eskişehirspor da bu durumdan kurtulmak üzere sahaya karakter koydu. Bir, iki karambol pozisyonu da yaşadık maalesef. 2-1 olsaydı durum, belki de gereksiz bir strese girecektik. Ama 70. dakikadan sonra tekrar oyuncularım tempoyu arttırdılar ve iki gol daha atarak güzel bir galibiyet aldılar. Oyuncularımı, mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Eskişehirspor’u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu yağmurlu havada da bizi desteklemeye gelen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu maçı geride bıraktık. Milli maç arası öncesi deplasmanda karşılaşacağımız Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Orada güzel mücadele edip güzel bir sonuç almaya çalışacağız” dedi.

Çapa: "Rakip baskılı oynadı" Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa ise sahada mücadele eden bir takımlarının olmadığını, rakibin buna izin vermediğini belirterek, “Son 3 karşılaşmada olduğu gibi ilk pozisyonu bulan taraf yine bizdik. Maalesef değerlendiremedik. Akabinde yemiş olduğumuz gol, bize açıkçası yakışmayan bir goldü. Daha biz organize olmadan rakip atışı kullandı, atıştan sonraki pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyorlar ama onu görmek lazım. 2-0’a kadar açıkçası sahada ne yaptığı, çok mücadele eden bir takımımız yoktu. Rakipte buna izin vermedi. Çünkü rakip gerçekten çok baskılı oynadı. Bundan dolayı da onları tebrik etmek lazım. İkinci devre biraz daha derli toplu oynadık ama bazen top istemediği zaman topun istememesinden ziyade sizin de çok istemeniz gerekiyor, belki burada da bizim bir eksiğimiz var, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. İkinci devre 2-1’im yakalarken tabi bunun belli riskleri de var. Özellikle Hatay gibi bir takımla oynadığınız da kontraya yakalanma şansınız çok fazla. Bunu da çok iyi bir şekilde değerlendirdi Hatayspor, kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladılar. Sadece sonuç olarak değil, sahadaki oyun olarak da çok iyi işler yapıyorlar. Ama bizim mücadelemiz çok eksikti, rakip kadar mücadele etmedik bu bir gerçek. Girmiş olduğumuz pozisyonlar yok muydu? Kesinlikle vardı ama eğer yüzde yüz 18 içerisinde yakaladığınız pozisyonları beklemezseniz veya pozisyon bulduğunuzda gole çevirme düşünceniz olmazsa bizim yaşamış olduğumuz son haftalardaki sıkıntıyı yaşamış oluruz” diye konuştu.

"Panik yapmanın anlamı yok" Çapa, Eskişehirspor camiasına seslenerek bulundukları konumun kimseyi umutsuzluğa kaptırmaması gerektiğinin altını çizerek, “Çok panik yapmanın anlamı yok, ben kendi camiamız için söylüyorum. Bu sezon gerçekten zor bir sezondu. Gençlerbirliği ve Karabük galibiyetinin ardından beklentiler çok ayyuka çıktı. Play-Off bile düşündük hep birlikte, olabilir diye. Ama şu anda bulunduğumuz konum kimseyi umutsuzluğa kaptırmasın. Bizim bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalar asıl sezonu nerede bitireceğimizi belirleyecek. Bugün itibari ile ilk 6'da olan takımların hepsi ile oynamış olduk. Rakiplerimiz onlarla oynayacaklar, artı bize gelecekler. O açıdan özellikle son iki karşılaşmadan yeterli dersler çıkartıp bundan sonraki süreçte de önümüze bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.