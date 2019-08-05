Hatayspor'da yeni transferler imzayı attı - HATAY

- Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması - Transfer olan futbolculardan Helder Barbosa'nın konuşması - Futbolcu Idır Ouali'nin konuşması - İmza töreninden detay Hatay spor'da yeni transferler imzayı attı - Bordo - beyazlı kulüp, Portekizli Helder Barbosa ve Fransız Idır Ouali'yi renklerine bağladıHATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatay spor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2+1 ve Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk'in oyuncusu Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idır Ouali ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada transfer ettikleri iki futbolcudan çok şey beklediklerini söyledi.
Savaş, takım kadrosunu futbolcu takviyeleriyle daha güçlü hale getirdiklerini ve ligde bu yıl daha iddialı olduklarını belirtti. Bu sezon Süper Lig'e direkt olarak çıkmak istediklerini ifade eden Savaş, "Bu sene daha iddialıyız. Hatay spor'umuza play - off'lar yaramıyor. Bu sezon play - off'lara kalmadan direkt olarak Süper Lig'e çıkacak bir takım oluşturduk. Bu iki kardeşimiz de takımımıza çok çok önemli katkılar yapacak ve Hatay spor'u bir üst lige çıkaracak. Bundan sonra iş teknik ekipte ve taraftarımızda olacaktır." dedi. Transfer olan futbolculardan Barbosa da yaptığı konuşmada Hatay spor'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı. Hatay spor'a gelmeyi çok istediğini anlatan Barbosa, "Geçen sezon Hatay spor'u çok yakından takip ettim. Final maçında kaçırılan bu şansı bu sene yakalayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu. Ouali ise Hatay spor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunu geçen sezon herkese gösterdiğini kaydetti. Takıma katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Ouali, Hatay spor'un bu sene şampiyon olacağına inandığını söyledi.
İmza törenine Hatay spor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Bozkurt, Rahmi Vardı, Ender Yardımcı ve idari menajer Murat Bereket katıldı.
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