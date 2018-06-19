Hatayspor'da transfer - HATAY

- Basın toplantısından detay görüntü - Hatay spor Kulüp Başkanı Mehmet Maden'in konuşması - Hatay spor Sportif Direktörü Gökhan Zan'ın konuşması - Futbolcu Yusuf Abdioğlu'nun konuşması - İmza töreni Hatay spor'da transfer - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatay spor, MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu'nu kadrosuna kattıHATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatay spor, MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti.Bordo - beyazlılar, 28 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile bir yıllık sözleşme imzalayarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. Hatay spor Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Mehmet Maden, yeni sezonda da şampiyonluk kovalamak istediklerini belirtti. Hatay spor'un 50'nci yılının TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta güzel bir şampiyonlukla taçlandırıldığını belirten Maden, şunları kaydetti:" Hatay spor hedefleri olan bir takım. Biz şehir olarak, hedefleri olan bir şehiriz. Hatay 'ı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak gibi bir misyonumuz var. Bu anlamda elimizden gelen her gayreti sarf ediyoruz. Transfer mantığımız yine yukarıya oynamak. Yine şampiyonluk hedefini kovalamak istiyoruz. Biz sıradan bir takım olmak istemiyoruz. Biz, orta sıralara ya da düşmemek için oynayan bir takım değiliz. İddialı bir takım olmak istiyoruz. Hatay spor'u Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. Buradan daha önce yetişmiş çok iyi oyuncular var. Gökhan Zan arkadaşımız da bunlardan biri. Bunları sayıca artırmak istiyoruz." Hatay spor Sportif Direktörü Gökhan Zan ise yeni transferleri Yusuf Abdioğlu'nun geçen sezon MKE Ankaragücü'nü sırtlayan ve Spor Toto Süper Lig'e taşıyan oyuncuların başında geldiğini söyledi.
Yusuf Abdioğlu da yaptığı açıklamada, Hatay spor'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, "İnşallah Hatay spor Kulübünü, laik olduğu yere, bir üst lige taşıyacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bugünden itibaren Hatay spor Kulübü için çalışacağız. Bunun sözünü veriyorum." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından imzaların atıldığı tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.