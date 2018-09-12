Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - HATAY
- Hatay spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması - Futbolcu Gökhan Karadeniz'in konuşması - Antrenmandan detaylar Hatay spor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Teknik direktör İlhan Palut:"Rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız, bu bizim prensibimiz"HATAY (AA) - Hatay spor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlarken, çift kale maç ile sona erdi.İlhan Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ve mücadelelerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.
Adana Demirspor maçına da her karşılaşmaya olduğu gibi kazanmak için çıkacaklarını belirten Palut, "Rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız, bu bizim prensibimiz. Kolay bir mücadele olmayacak. Adana Demirspor, şampiyonluk hedefiyle kurulan, büyük bütçelerle kurulmuş, çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ancak biz de kendi oyunumuzu, karakterimizi sahaya koyacağız. İnşallah güzel bir mücadele olacak. Bu sefer inşallah mücadelemizi sonuca da yansıtırız." diye konuştu. Mirkan Aydın ve Gökhan Karadeniz'in transferiyle daha alternatifli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Palut, bu oyuncuların katılımıyla ve yaptıkları çalışmalarla gol atamama sorununu çözeceklerini aktardı.Gökhan Karadeniz ise takımın havasının iyi olduğunu, Adana Demirspor maçından puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını kaydetti.