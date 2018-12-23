Hatayspor - Balıkesirspor maçının ardından

-Balıkesirspor Baltok Teknik Sorumlusu Giray Bulak açıklama



- - Palut: “İlk yarıyı güzel bir yerde bitiriyoruz”- Bulak: “Saha rakibin avantajınaydı” HATAY



- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut maça golle başladıkları için büyük bir avantaj elde ettiklerini belirterek, “İlk yarının son maçıydı, bizim için önemliydi. 3 puan alıp, ikinci yarı öncesi iyi bir pozisyonda bitirip daha umutlu bir bakışa sahip olmak istiyorduk ikinci yarıya. Saha şartları çok zordu. Her iki takımın futbolcularını da böyle bir saha da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Maça gelince, maça golle başladık zaten bizim için büyük bir avantajdı. Ondan sonra 37 dakikada da 3-0’ı yakaladık. Bu arada rakibe duran toplar hariç pozisyon vermedik. Uzun bir takım Balıkesirspor, tabi kornerlerde duran toplar da etkili olabilen bir takımdı. Onları da atlatmayı bildik çok şükür. İkinci yarı rakibin net pozisyonu yoktu, tabi ki maça asılmak istediler. Bizde çok daha net pozisyonlar bulduk, skoru arttırabilirdik. Ama son hafta itibari ile güzel bir galibiyet oldu. İlk yarıyı güzel bir yer de bitiriyoruz, daha iyi de olabilirdi ama ikinci yarı için bitirdiğimiz yer bize umut veriyor. Şimdi dinlenme zamanı, devre arasın da çalışmalarımıza başlayarak ikinci yarıya kaldığımız yerden devam etmenin planlarını yapacağız” dedi.

Bulak: “Saha futbol oynamamıza müsaade etmedi” Balıkesirspor Baltok Teknik Sorumlusu Giray Bulak ise sahanın futbol oynamalarına müsaade etmediğini söyleyerek, “Bu tip sahalarda ancak yürürsünüz, dolaşırsınız, gezersiniz. Perşembe günü de aynı şekilde Gençlerbirliği’ne karşı burada avantaj elde edildi. Bu saha rakibin avantajınaydı. Ben tabii ki onların galibiyetini gölgelemek istemiyorum. İyi takım oluşmuş, bu saha da oynayabilecek bir takım, mücadeleci bir takım var. Erken bir gol yedik, erken gol yiyince, bizim takımımız pas yapan oyunu kenarlara, ayağa iyi oynayan, rakibe böyle baskı kuran, rakibin direncini kıran bir takım. Ama bu saha da pas yapamayınca, erken de gol yeyince bu sefer oyunu koparmak adına daha da hamle yapmak istiyorsunuz. Saha müsaade etmeyince önde olan takım avantajlı oluyor. Bu sefer kontrada yakalanıyorsunuz. Birinci gol tabii ki hatalı bir gol, ikinci gol korner atıyoruz, beşli savunma yapmamıza rağmen bir kişiye yakalandığımız, çalıştığımız bir tarz. Üçüncü gol Sedat’ın ayağında top ve rakibe kaptırdığımız pozisyonlar. Risk ettik ikinci yarı 3 oyuncu değişikliği yaparak, kısa oyunculara döndük. Çamur sahaya göre yerde daha dirençli bir takım oluşturmaya çalıştık ama bu defa yer topunda saha müsaade etmedi. Dolayısı ile böyle zeminlerin ev sahibi takımlara yaşadığı bir maç yaşamış olduk. Tabii ki bizim takımımız bu değil, normal saha da oynansa çok daha farklı olabilecek bir oyun. Maalesef böyle aleyhimize farklı bir skorla bitti” ifadelerine yer verdi.

