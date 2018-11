Hatayspor - Altayspor maçının ardından

-Altayspor Teknik Direktörü Özden Töraydın açıklama



- Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor, Altayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez alınan bir puanın bu ligde çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yani oyunla ilgili söyleyeceğim çok şey yok. Hatayımıza güzellik katacak skorları yanımızda getiriyoruz. Daha iyi daha kurumsal yolculuğumuzda belki şehrin o güzelliklerine ivme katacak o skorlar getiriyoruz. Övünebileceğimiz düzeyde bir takımımız var. Puan tablosunda da tırmanışımız devam ediyor. Oyunda aldığımız bir puan bizim için büyük bir kazanımdır. 1-0 öne geçtiğimiz anlarda ikinciyi bulabilseydik ki bu bölümlerde de iyi futbol oynayan bir Hatayspor vardı. Özellikle kanatlardan getirdiğimiz, şekillendirdiğimiz dönemler de ikinci golü bulabilirdik, çokta yakındık. Üç puan bizi hızlı bir şekilde puan tablosunda tırmandıracak derece de bir değeri olan üç puandı. Olmadı ama bir puanda bu ligde çok önemli. Bir puanla şekillenen bir lig. Yenemedik ama en azından bir puan geçen haftaki galibiyetimiz üzerine dört puan yapıyor. O da bu ligde her takımın başarabileceği düzeyde bir tablo değil. 3 puanı almış olsaydık, ligin biçimlenmesi farklı bir düzeye gelecekti. Ama olsun bundan sonraki süreçte Hatay’ın gerçekten kolej havasında, yapısında bir takımı var. Övünebileceği bir takımı var. Övünebileceği bir teknik kadrosu var. Bundan sonrada o arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz, bu zor şartlarda, aşırı yağmurun biriktirdiği, zeminin bozukluğuna rağmen iyi mücadele ettiler. Oyunun şeklini gidişatını değiştirebilecek hamleler de yaptık ama 1-0 korumayı oyuncunun üzerinde içgüdüsel olarak baskı oluşturduğu için ikiyi bulamadık. İkiyi bulamadığımız için de maalesef son anlarda gol yedik. Olsun, sorun değil” dedi.

Töraydın: “Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk’ Altayspor Teknik Direktörü Özden Töraydın maçta en önemli konunun stadı konuşmak olduğunu söyleyerek, “Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Bunun üstüne bir de hava koşulları, saha koşulları eklenince daha da zor geçti. Burada aslında dikkat çekmemiz nokta artık bu zamanda Hatay gibi futbolu seven bir yerin stadının bir an önce bitmesi gerektiğini bu maç bize gösterdi. Aynı sıkıntıları bizde İzmir’de yaşıyoruz. Bizim de stadımız yok, Atatürk Stadı’na mahkum oynuyoruz. Tesisin fiziksel şartları futbolun gelişimi açısından çok önemli olduğunu bu maçta herhalde herkes taraflı tarafsız herkes görmüştür. Televizyonlarda izleyenlerde. Bence bu maç için konuşulması gereken en önemli nokta bu olmalı” dedi.

Deplasmanda yenilmemenin kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Töraydın, “Bizim için sezon başından beri yenik duruma düştüğümüz maçlarda, maçı çevirememe adına büyük sıkıntılarımız vardı. Çocuklar çok iyi mücadele etti ben hem Hataylı, hem de kendi takımımı ilk önce tebrik ediyorum, bu zor şartlarda böyle mücadele ettikleri için. Bizim için bir puan yani yenilmemek deplasmanda sevindirici idi. Bundan sonra Hatay’a da maçlarına başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.