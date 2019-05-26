Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

İlhan Palut'un açıklamaları

- - Palut: “Her şeyin bittiği düşünüldüğü anda ne oyuncularım ne Allah bizi bırakmadı”- Palut: “Oyuncularım, bugüne kadar hiçbir takımın karşısında pes etmediler” HATAY

Basın Toplantısı Toplantı Bıçak Sırtı Bulduk Rektör 


- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Hatayspor, 0-0’ın rövanşında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunurken, Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ümit Özat basın toplantısına katılmadı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ilk yarısında 1-0 mağlup duruma düştükleri maçın ikinci yarısında maçı çevirebileceklerine inandıklarını belirterek “0-0’lık ilk maçtan önce söylediğim gibi bizim için bıçak sırtı bir skordu ve bir avantaj elde edememiştik. Şöyle düşünebiliriz, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısını Antakya’da oynayacaktık. Maça gelince biz etkili başladık. Adana Demirspor takımına göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca sahaya daha çok koyan bir takımdık. Ama son pas, vuruş tercihleri bizi golden uzak tutarken Adana Demirspor ilk karşı atağında pozisyona girmeden golü attı. Bu ilk yarının sonuna kadar hem benim takımıma hem tribünler de bir gerilime neden açıkçası. Bunun önüne geçmemiz zor oldu ama oyuna hakim olarak sürdürdük. Ama ikinci yarı hücum gücümüzle bu maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve inanmıştık. Çünkü birçok maçı geriden gelip çevirdiğimizi sizler de biliyorsunuz. İki tane kıl payı ofsayt hakemin dediğine göre VAR’dan dönen pozisyonlar ve iki tane nizami gol ile yani 4 tane gol yapabilecek pozisyonlarla bunun üstüne zorlamalarla pozisyon üstünlüğünü elimize aldık. Ondan sonra da geniş alanlarla skoru arttırabilecek pozisyonlar bulduk ama son dakikalarda 2-1’i koruyup finale gitme refleksi ile kontratakları bekledik. Ardından çok talihsiz bir gol yedik. Herkesin, her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son bir yüklenmeyi daha yapıp skoru bulduk. Şehirdeki ambiyansı, inancı, belki benden daha çok hissediyorsunuz. Hatay şehri bunu çok istiyor. Senelerle zorluklarla savaşan bir Hatay şehri, bir Süper Lig’e çıkma finali oynadığımız için çok şükür ediyorum. 3 sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün Süper Lig finali oynayacağımız için Allah’a şükür ediyorum ve burada da elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz, her şeyimizi vereceğiz ve takdiri yine Allah’a bırakacağız” dedi.
Palut, bugüne kadar futbolcularının hiçbir takımın karşısında pes etmediklerini, en iyisine bile kafa tuttuklarını belirterek “Ama çocuklar yürekliler, bugüne kadar hiçbir takımın karşısında pes etmediler. Eskiye gitmek, o takımların isimlerini söylemek istemiyorum. En iyisine de kafa tuttular Allah’ın izni ile bugün yine bırakmadılar. Ben biliyorum, inanıyorum Perşembe günü bir daha bırakmayacaklar. Bizim ne söylediğimizden öte oyuncuların nasıl inanıp, sahaya nasıl performans koydukları bu maçın hikayesini yazma adına çok değerliydi” ifadelerine yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe - Akhisarspor Maçından KarelerFenerbahçe - Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından KarelerFenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Kareler
Sivasspor - Başakşehir Maçından KarelerSivasspor - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı