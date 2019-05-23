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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatayspor-Adana Demirspor maçına doğru - HATAY

Hatayspor-Adana Demirspor maçına doğru - HATAY

- Hatay spor - Adana Demirspor maçına doğru - Bilet satışlarından detay - Sırada bekleyen taraftardan detay - Taraftar Cevdet Yurtsever'in konuşması - Taraftar Murat Kılıç'ın konuşmasıHATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Hatay spor ile Adana Demirspor arasında oynanacak play - off yarı final rövanş karşılaşmasının biletleri kısa sürede tükendi. Hatay spor'un 26 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.Antakya Atatürk Stadı önüne akın eden taraftarlar, satışa çıkarılan 3 bin 560 bileti iki saatte tüketti.Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Hatay sporlu taraftar Cevdet Yurtsever, AA muhabirine, uzun uğraşlar sonucu biletini aldığını söyledi.

Yurtsever, Adana Demirspor'u yenerek finale çıkacaklarını ve İstanbul'da oynanacak finalden kupayla döneceklerine inandığını belirtti.
Sabah saatlerinden itibaren bilet almak için beklediğini vurgulayan Murat Kılıç ise bilet alabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Bild Muhabir 

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