Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Isınma hareketleri-Teknik direktör röp-Futbolcu röp-Takım halinde çalışma-Grup halinde çalışma- HATAY- Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 1. Lig temsilcisi Hatayspor, hafta sonunda deplasmanda mücadele edeceği Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı çift kale idman ile sürdürdü. Antakya Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen çalışmaların ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşirken, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut’ta açıklamalar da bulundu. Kendi sahasında hazırlıklarına devam eden Hatay temsilcisinde basına açık ilk 20 dakikalık bölümde, ısınma hareketlerinin ardından grup halinde top çalışması yaptı. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut antrenman öncesi yaptığı açıklamada transfer ettikleri 5 siyahi oyuncunun geleceğe yatırım amacı ile takıma kazandırıldığını vurgulayarak, “Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Bu maç öncesinde takımımızda Mehmet Tosun’un uzun süreli bir sakatlığı var. Onun dışında sakatlık ve cezalı sorunumuz yok. Yalnızca Bakary Nimaga’nın lisansı çıkmadığı için aramızda olamayacak. Karim, Gomis, Josef, Stephan ve Maiga bu 5 oyuncumuzda takıma transferi geleceğe yatırım amaçlı olduğu için onları kısa vadede kadroda beklememeliyiz. 5 tane siyahi genç oyuncumuz yatırım amacı ile yapılmış transferlerdir. Onların da kimisinin lisansı çıkmadı, U-21 takımı ile daha çok düşünülen oyuncular. Antrenmanlarına gelişimlerine bizlerle beraber devam ediyorlar” dedi."Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük" Milli arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptıklarını ve bazı oyuncular ile ilgili güzel düşüncelerle maçtan ayrıldıklarını belirten Palut, “Gazişehir maçından sonra milli ara vardı ve 2 günlük iznin ardından çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Bu arada aramıza geç katılan fiziksel olarak takımın gerisinde olan oyuncularımız vardı. Bunların da maç performansını görme ve maç kondisyonunu geliştirme adına Ümraniyespor’la hazırlık maçı yaptık. Orada da güzel şeyler oldu. Bazı oyuncularla alakalı güzel düşüncelerle o maçtan ayrıldık" diye konuştu."Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık" Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını hatırlatarak, “4 puanımız var. Bu bizim beklediğimizin altında, sahaya koyduğumuz performansın da altında olan bir puan. Yine biz her maça olduğu gibi Adana Demirspor maçına da kazanmak için çıkacağız. Rakip kim olursa olsun bu bizim prensibimiz. Kolay bir mücadele mi olacak? Asla. Adana Demirspor takımı şampiyonluk hedefi ile kurulan, büyük bütçelerle kurulmuş, çok kaliteli oyunculara sahip olan bir takım. Ama biz de kendi oyunumuzu karakterimizi sahaya koyacağız. İnşallah güzel bir mücadele olacak. Bu defa mücadelemizi sonuca da yansıtırız” ifadelerine yer verdi. Gökdeniz Karadeniz: "Adana'dan puan veya puanlarla döneceğiz" Hatayspor tecrübeli futbolcusu Gökhan Karadeniz ise Adana Demirspor maçına odaklandıklarını belirterek “Takımımız bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep ile maçı oynadı. Çok iyi oynadık ama nasip olmadı, mağlup olduk. Takımımızın havası gayet iyi ve bu maça da odaklanmış durumdayız. Gidip orada puan veya puanlarla döneceğiz. Arkadaşlarıma sonuna kadar inanıyorum ve hafta sonunu bekliyoruz” dedi.İlk olarak profesyonel futbol hayatına Hatayspor’da başlaması hatırlatılan Gökhan Karadeni, “İlk geldiğimde ilk profesyonel senemdi. 19-20 yaşlarında geldim ve çok tecrübesizdim. Şimdiye baktığın zaman aradan 8 sene geçmiş. Tabi ki çok şeyler yaşadım, gördüm, farklı camialarda bulundum. Baya bir tecrübe kazandım ve daha pişmiş şekilde geldim şu an. Geçmiş dönemlerde geldiğimde 3. Lig'deydi ve şimdi 1. Lig'de. Hatay’da atmosfer hiçbir zaman değişmiyor. Takımını seven, kenetlenmiş bir şehir var burada. Hiç bir fark yok baktığım zaman” sözlerini sarf etti.