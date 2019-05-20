Hatayspor'a maddi destek çağrısı - HATAY

- Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması Hatay spor'a maddi destek çağrısı - Hatay Valisi Rahmi Doğan:"Tüm vatandaşlarımızdan güçleri oranında, '1 lira veren de bin lira veren de bizim için makbul' diyerek, takıma destek çıkmalarını bekliyoruz" - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:"Süper Lig takımlarını sadece kupada Hatay 'a getirmek değil, yıl boyunca burada ağırlamak istiyoruz"HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Spor Toto 1. Lig'de play - off maçları oynayacak Hatay spor için tüm kentin maddi destek vermesini istedi.Doğan, valilik binasındaki Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatay spor Başkan Vekili Aydın Toksöz ile birlikte basın toplantısı düzenleyip, kulübe destek çağrısında bulundu. Hatay spor'un ligi üçüncü sırada tamamladığını ve play - off'a kaldığını hatırlatan Vali Doğan, takıma güvendiklerini, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi.
Doğan, Hatay spor'un ligde ciddi anlamda bir başarı elde ettiğini ifade ederek, "Futbolcular ve yöneticiler çok heyecanlı. Şehirde de böyle bir beklenti var. Ama şehrin de takıma sahip çıkması lazım." dedi. Geçmişte iş adamlarının takıma sahip çıktığını ancak bunu tüm halka yaymak istediklerini aktaran Doğan, "Tüm vatandaşlarımızdan güçleri oranında, '1 lira veren de bin lira veren de bizim için makbul' diyerek, takıma destek çıkmalarını bekliyoruz. Gün bugündür. Bugün sahip çıkılırsa, ciddi anlamda takımı motive edecektir. Takımın geleceği açısından önemli." diye konuştu. Süper Lig'in çok önemli olduğunun altını çizen Vali Doğan, bu kulvara yükselmelerinin şehirde her sektöre ciddi anlamda katkısı olacağını kaydetti. Doğan, kampanya kapsamında açılan banka hesabına 5 bin lira bağışta bulunduğunu belirterek, tüm Hatay lıların da destek vermesini beklediklerini sözlerine ekledi. - Savaş: "Üç maç sonunda biz Süper Lig ile tanışmak istiyoruz" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, son yıllarda spor anlamında adından söz ettiren bir şehir olduklarını belirtti. Hatay spor'un, Süper Lig'e çıkma ihtimali en yüksek takım olduğuna inandıklarını vurgulayan Savaş, "Ligi üçüncü sırada bitirdik. Çok az farkla ikinciliği kaybettik. İnşallah üç maç sonunda biz Süper Lig ile tanışmak istiyoruz. Süper Lig takımlarını sadece kupada Hatay 'a getirmek değil, yıl boyunca burada ağırlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.Savaş, kentin takımına sahip çıkması adına gücü oranında herkesin destek vermesini istedi.Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatay spor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki, "TR31 0011 1000 0000 0083 0026 56" IBAN nolu hesabına bağışta bulunabileceği aktarıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım