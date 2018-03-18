Hatay'da Barış Koşusu Haberi



- Eskişehir’de, Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde barış koşusu düzenlendi.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda düzenlenen 'Hatay Barış Koşusu' geniş bir katılımla gerçekleşti. Antakya Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen ısınma turlarının ardından Hatay Barış Koşusu başladı.

10 kilometre ve 4 kilometrelik iki ayrı kategoride düzenlenen koşuda yaklaşık 250 sporcu kıyasıya yarıştı. İlk olarak profesyonel sporcuların yer aldığı 10 kilometre koşusu başladı, ardından 4 kilometrelik halk koşusunun başlangıcı yapıldı. Koşu sonrasında her katılımcıya madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

