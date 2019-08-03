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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hasan Kartal: “Bu yıl içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz”

Hasan Kartal: “Bu yıl içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz”

Basın toplantısından görüntü

Lyon Toplantı Basın Açıklaması Allah 

-Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal

- RİZE

- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, transfer durumunu değerlendirerek, “Bu yıl içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz” dedi.
Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen basın açıklamasında, en kısa sürede transfer çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini belirten başkan Kartal, "Hocamızla konuştum, 3 veya 4 sporcuya ihtiyacımız var. Bu sezon içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Transfer kolay olan bir şey değil. Anlaşmak zor. Şu an iyi bir yol aldık. 3 veya 4 sporcu daha aldığımız zaman takımımız inşallah tamamlanacak. Onu da kısa sürede gerçekleştirerek takımı tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.
Kayserispor'dan Fernando Boldrin’le görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Kartal, “Boldrin’de son durum paraya kaldı. Parada anlaşırsak problem yok. Bir yılı kalmış. Şimdi biz bu şartlar altında daha az ne veririz diye bakıyoruz. Sporcuyla görüşüyoruz, istedikleri bedelden aşağıya olur mu olmaz mı diye. Yani pazarlık halindeyiz az aşağı, az yukarı, inşallah olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Transferleri bütçeye göre planladıklarını kaydeden Kartal, “Yayıncı kuruluştan gelecek bedeli düşünmek kaydıyla kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Çünkü yayıncı kuruluşun bu aylarda para ödemesi gerekirdi ama maalesef ödeyemedi. Bu sıkıntıyı yaşamamamız için kendi bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bütçede bir sıkıntımız yok. Diğer kulüplere nazaran biz daha dikkatliyiz. Yani çok fazla para vermek kaydıyla transfer yapmaktan yana değiliz. İyi olacak, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak şekilde transferler yapmayı tercih ediyoruz. Onun için bizim bütçede bir sıkıntımız olmayacak bundan emin olabilirsiniz. Bu yıl ki bütçe 10 milyon 12 milyon TL civarında” dedi.

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