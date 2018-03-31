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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hasan Çavuşoğlu: 'Maç genelinde pozisyon yoktu'

Hasan Çavuşoğlu: 'Maç genelinde pozisyon yoktu'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

- Hasan Çavuşoğlu: "Maç genelinde pozisyon yoktu" İSTANBUL

Kalamış 


- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Çavuşoğlu karşılaşma genelinde pozisyon olmadığını söyledi.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu karşılaşmanın ardından konuştu.
Maç genelinde pozisyon olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kaleci Haydar'ı zorlayıcı bir top gelmedi. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Beşiktaş'ın bir golü bir de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu vardı. 1 puan alma ümidiyle gelmiştik. Önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş'ı kötü oynadığı bir maçta yakalamışken en azından 1 puan alma şansımız vardı" açıklamasını yaptı.
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