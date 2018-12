Harun Tekin: 'Taraftara çok mahcubuz'

- Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Harun Tekin, taraftara çok mahcup olduklarını söyleyerek, "Takımı bu duruma biz soktuk. Bu durumdan çıkaracak olan da bizleriz" dedi.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Harun Tekin, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde takımın bulunduğu durumun kabul edilebilir olmadığını belirten başarılı eldiven, "Takımı bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmamıza karşın Süper Lig'de istediğimiz noktada değiliz. Oyuncular olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Bu duruma oyuncular olarak takımı biz soktuk ve yine bu durumdan çıkaracak olanlar da bizleriz" açıklamasını yaptı. "Milli takımı hak ediyorum" Kurtardığı penaltı atışlarıyla dikkat çeken Harun Tekin, "Penaltı atışlarında özel bir sırrım yok. Rakipleri izliyorum ve biraz da hislerimi kullanıyorum" diye konuştu.

A Milli Takım'a son dönemde çağrılmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Harun, "Üzülüyorum. Milli takıma hizmet etmek istiyorum. Karar veren ben değilim ama ben orayı hak ediyorum. Bu bireysel performansla alakalı. Tabii şu anda Fenerbahçe'ye de yakışmayacak durumdayız" ifadelerini kullandı. "Kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz" Bursaspor'un büyük bir takım olduğunu söyleyen Harun Tekin, "Büyük bir takımdan daha büyük bir takıma geldim. Böyle bir hedefim vardı ve bunu başardım. Biz Fenerbahçe olarak her zaman şampiyonluğa oynamalıyız. Maçlarda bana çok iş düşüyor ama bundan şikayetçi değilim. Takıma vereceğim en fazla katkıyı vermek istiyorum. Her maç çok önemli. İlk yarının son 3 maçını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftara çok mahcup olduklarını da söyleyen Harun Tekin, "Son maçta da inanılmaz bir destek verdiler. Onlara layık olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmek için elimizde geleni yapacağız" diye konuştu.