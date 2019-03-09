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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hamza Yerlikaya: “Spor sevgi, barış ve kardeşliktir”

Hamza Yerlikaya: “Spor sevgi, barış ve kardeşliktir”

Bakan öğrencilerle buluşması

Sporda Şiddet Allah Öğrenciler 

-İzcilerle görüntü
-Detaylar
-Bakan açıklaması
-Görüntü kafe klasörüne ğeçiliyor

- NİĞDE

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Niğde’de çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunarak Amed Sporlu futbolcu Mansur Çalar ile ön plana çıkan şiddet konusunda açıklamalarda bulundu. Niğde’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ak Parti İl teşkilatını ziyaret etti. Daha sonra Gençlik Merkezini ziyaret eden Yerlikaya, antrenman yapan sporcuların çalışmalarını izledi. Gençlik ve spor Bakanı Hamza Yerlikaya, son günlerde ön plana çıkan Amed Sporlu futbolcu ile sporda şiddet ile ilgili açıklama yaptı. "Bunları sahalarda istemiyoruz" Gençlik ve spor Bakanı Hamza Yerlikaya, sahada şiddet istemediklerini belirterek, "Biz şiddetin tamamına karşıyız. Futbolun sevgi barış ve kardeşlik getirdiğine inanıyoruz, şiddet yok. Sahada güzel futbolla vatandaşlarımızın izlemesini sağlayacağız, şiddet de nedir? Biz bunları sahalarda istemiyoruz. Spor sevgi, barış ve kardeşliktir. Bunu da unutmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.
KYK yurtlarını da ziyaret eden Yerlikaya, Niğde’den ayrıldı.
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