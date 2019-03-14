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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hamza Yerlikaya'dan milli sporculara atama müjdesi

Hamza Yerlikaya'dan milli sporculara atama müjdesi

- Hamza Yerlikaya'nın açıklaması

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-- Detaylar

- SİVAS

- Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya memleketi Sivas'ta mili sporculara atama müjdesi vererek, "Aramızda milli sporcularımız var. Heyecanla bekliyorlar. Milli sporcularımıza diyorum ki sabredin. Önümüzdeki alımda inşallah göreceksiniz" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Yozgat'tan memleketi Sivas'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya'ya, Vali Ayhan Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul hediye etti. Daha sonra Hamza Yerlikaya 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programda sporcular ile bir araya geldi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda konuşan Yerlikaya milli sporculara atama müjdesi verdi. Yerlikaya, "Sivas'a bakanlık olarak yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımları konuşmaya geldik. Aramızda milli sporcularımız var. Heyecanla bekliyorlar. Milli sporcularımıza diyorum ki sabredin. Önümüzdeki alımda inşallah göreceksiniz. Her birlikte Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna her birlikte aynı doğruda yürüyerek bu vizyona çıkartacağız, yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

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