Hamza Yerlikaya, badmintoncularla antrenman yaptı

-Sporcu Özge Bayrak'ın açıklaması

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- - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya:- "Son zamanda badmintonda ciddi bir çıkış var"- "Bu çıkışın hızlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz" İSTANBUL



- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, badmintoncularla antrenman yaparak, sohbet etti. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gelişinde Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik karşıladı. Tesise geldikten sonra eşofmanlarını giyerek antrenman salonuna geçen Yerlikaya, önce Balkan şampiyonu minik sporcu Mehmet Can ile antrenman yaptı. Hamza Yerlikaya, daha sonra ise milli badmintoncu Özge Bayrak ile kısa bir maç oynadı. Antrenmana üzerinde "Hamza Yerlikaya Turkey" yazan 58 numaralı formayla gelen Bakan Yardımcısı, salonda bulunan diğer sporcular ve yetkililerle toplu fotoğraf çektirdi. Hamza Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Federasyon Başkanı Murat Özmekik'e branşa böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür etti. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki tüm malzemelerin yerli olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Federasyon başkanımızı kutluyorum. Böyle güzel bir tesiste gençlerimize yatırım yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla burada malzemelerin tamamı yerli. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi kendi ülkemizde üretilen, hatta kendi ülkemizde patenti olan, markası RTE olan ciddi bir organizasyon olmuş. Federasyonumuza bu malzemeleri öğrencilerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Badmintonda ciddi bir çıkış var" Hamza Yerlikaya, badmintonda son dönemdeki gelişmeleri değerlendirerek, "Son zamanda badmintonda ciddi bir çıkış var. Bu çıkışın hızlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. "Badmintonun, büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda onur ve gurur kaynağı olması için dua ediyoruz" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti: "Maddi ve manevi desteğimiz sürecek. Bakanımızın talimatları doğrultusunda imkanları seferber ettik. Her şey Türk sporunun başarılı olması için. Türk milletini temsil edebilmeleri, bayrağımızı göndere çektirebilmeleri ve İstiklal Marşı'mızı dinletebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Emek olmadan yemek olmaz. Burada devletin sunduğu büyük imkanlar verimli bir şekilde kullanılıyor." Milli badmintoncu Özge Bayrak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın antrenmanlarında yer alarak kendilerine ne kadar değer verdiğini gösterdiğini söyledi.



Hayatında ilk kez bir bakan yardımcısını antrenmanda gördüğüne işaret eden Özge, "Bakan Yardımcımız buraya gelerek badmintona ilgisini göstermiştir. Hepimizin hoşuna gitti. Bizi onurlandırdı ve şereflendirdi. Badmintona bu kadar önem verdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



