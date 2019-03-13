Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Kazanan takım hüviyetine geçmemiz lazım” İzle

Hamza Hamzaoğlu: “Kazanan takım hüviyetine geçmemiz lazım” İzle

Erzurumspor antrenmanından detaylar

Milli Takım Görece Milli Maç Kimlik Değiştirme Rektör 

-Taraftalarların görüntüsü
-Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları
-Genel görüntüler

- ERZURUM

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, takımın kimlik değiştirerek kazanan bir takım hüviyetine geçmesi gerektiğini söyledi.

BB Erzurumspor Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumunda taraftara açık antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 2 bin taraftarın ilgi gösterdiği antrenmanda taraftarlar ellerindeki meşalelerle takımını destekledi. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu eleştiriye değil desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Zor bir durum da olduğumuz gerçek ama başaramayacağız diye bir şey yok. Takımın taraftarına ve tüm dinamiklerine ihtiyacımız var. Şu an da eleştirme zamanı değil, birlik olma zamanı hep birlikte başaracağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var, hatalarımızı düzeltip kendi taraftarımızı arkamıza alıp, galibiyete odaklanacağız. Eğer bunu başarırsak önümüzün açıldığını göreceğiz ” dedi.
"Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz" Hamzaoğlu takımının Trabzonspor maçından galip ayrılarak milli takım arasına moralli girmesini istediğini belirterek “Her futbolcumuzdan maksimum verim almamız lazım. Bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında iyi bir skor alırsak milli maç arasına iyi girip ve o arayı iyi değerlendireceğiz. Sezon başından beri ben Erzurumspor taraftarını takip ediyorum. Bu taraftar başarılı olmak istiyor bizde hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz. Takımın bir kimlik değiştirmesi gerek bizim kazanan takım hüviyetine geçmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Beşiktaş Konyasporu Son Dakikada GeçtiBeşiktaş Konyasporu Son Dakikada Geçti
Fenerbahçe-Başakşehir Maçından KarelerFenerbahçe-Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı