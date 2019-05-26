Hamza Hamzaoğlu: “Buradaki dersleri çıkarıp yola yürümek lazım”



- Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, İM Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Buradaki dersleri çıkarıp yola yürümek lazım” dedi.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında İM Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Umutla geldik ama son iki haftada aldığımız sonuçlar sonrasında inisiyatif rakiplerimizin elindeydi. Önümüze iyi bakmalıyız. Öyle veya böyle tecrübenin iyisi kötüsü olmaz. Küme düşmek hem bizim için hem de kulüp için tecrübe. Bundan sonraki sezonlara daha iyi hazırlanmak gerekiyor. Yönetime ve bize destek olan Erzurum halkına, tesis personelimize, oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularım bir mücadele verdiler ama olmadı. Soyunma odasında onlara; 'alnınız ak, başınız dik olsun' dedim. Futbolun içinde bunlar var, bugün biz kaybettik ama yarınlar Erzurumspor'umuzu bekliyor. Buradaki dersleri çıkarıp yola yürümek lazım. Üzülüyoruz ama her şeyin sonu değil, bunu da unutmamak gerekir. Diğer takımlarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

