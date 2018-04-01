Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Hamit Cihan: “İşimiz bundan sonra bir hayli zor'

Hamit Cihan: “İşimiz bundan sonra bir hayli zor'

-Hamit Cihan açıklama

- Hamit Cihan: “İşimiz bundan sonra bir hayli zor" DENİZLİ

Bild Allah 


- Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, 3-1’lik MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası yaptığı değerlendirmede, “İşimiz bundan sonra bir hayli zor çünkü bu güne kadar kovalıyorduk şimdi kaçmak zorunda kalacağız” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Cihan, rakip takımı iyi analiz ettiklerini ve maçın çok zorlu geçeceğini bildiklerini kaydederek, “2 hafta boyunca rakibimizi analiz ettiğimizde yüksek toplarda etkili olduklarını gördük. Biz de bu manada bir dizi önlemler aldık. Bunda da başarılı olduğumuz inancı içerisindeyiz. Kazandık çok çok mutluyuz. Mutlu olduğumuz bir diğer taraf ise sezon başından bu yana ilk defa küme düşme hattından uzaklaşıp bir üst basamağa çıkmış durumdayız. İşimiz bundan sonra bir hayli zor çünkü bu güne kadar kovalıyorduk şimdi kaçmak zorunda kalacağız. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız ve inşallah kulübümüzü ligde tutmanın başarısını sezon sonunda göstermiş olacağız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı